V prvním z bytů šlo všechno jako po másle. Poté, co se otevřely dveře, dostala trojice nájemníků na místě pokutu ve výši tisíc korun a vše bylo vyřešeno.

Na dveře druhého bytu se však hlídka marně snažila doklepat. Pak ale hudba ustala, hovor se nejprve přesunul k bytovým dveřím a následně otevřel muž, za kterým stálo několik dalších lidí.

Reakcí na výzvu k prokázání totožnosti bylo to, že chlapík odstrčil oběma rukama strážníka ode dveří a za použití vulgárních výrazů vyšel na chodbu domu. Na poučení, že bude předveden na služebnu státní policie, reagoval opět sprostými výrazy a vykročil zpět do bytu.

"V tu chvíli hlídka zahájila předvedení, jeden ze strážníků chytil muže za rameno, ale ten ho prudkým pohybem částečně vtáhnul do bytu. Prokázat totožnost odmítaly i ostatní osoby," informovala mluvčí pražských strážníků Jiřina Ernestová.

Po příjezdu posilových hlídek se muž přesunul z bytu na schodiště, ale stále odmítal spolupracovat a aktivně se bránil. Skončil v poutech. Od jednoho ze zasahujích strážníků se mu i dostalo vysvětlení proč: "Když vás strážník vyzve k prokázání totožnosti, nemůžete do něj začít strkat a poslat ho do pr..le. Takhle to nefunguje a vždycky to skončí špatně".

Lustraci osmapadesátiletého muže i dalších pěti osob provedla až přivolaná hlídka státní policie. Jejich přestupkové chování bylo oznámeno správnímu orgánu. Jeden ze strážníků byl se zraněným loktem převezen k vyšetření.