Soud rozhodoval ve zkráceném neveřejném řízení. Muže ve věku 23 a 30 let chytili na základě telefonátu místního obyvatele městští strážníci přímo při činu. Jeden z nich v ruce držel sprej, druhý popíjel pivo z plechovky. Dvojice vandalů skončila v policejní cele.

Kvůli poničení kulturní památky hrozil německým turistům až tříletý trest odnětí svobody. Soudkyně Pavla Hájková však sáhla k podobnému opatření, kterým byl potrestán v roce 2017 osmačtyřicetiletý sprejer za počmárání sochy svatého Františka nahoře na Karlově mostě. Soud jej tehdy na tři roky vyhostil, trestním příkazem uložil půlroční podmínku a náhradu škody ve výši 15 tisíc korun.

Neměčtí sprejeři podle soudního rozsudku musí opustit Česko do páteční půlnoci, ve stejný den jim navíc končí ubytování v hotelu. Aktivně vyhoštění kontrolované nebude, ale zanese do databází tak, aby o pachatelích věděli policisté. Němci slíbili, že odjedou.

Podle soudkyně Hájkové trest přijali a projevili lítost. Jeden z nich se k činu přiznal hned, druhý až po zhlédnutí kamerového záznamu. „Ten, který činnost přiznával, uvedl, že si neuvědomili, o jak významnou památku se jedná,“ citoval Hájkovou zpravodajský portál iDNES.cz. Soudní síň mladí muži opustili bez pout, s novináři se odmítli bavit.

Sprej se musí odstranit chemicky

Mezitím památkáři ve spolupráci s magistrátní Technickou správou komunikací (TSK) řeší, jak graffiti o rozměrech pět krát dva metry z Karlova mostu odstranit. „Je to opravdu strašné. Co víme, tak je to první takto velký rozsah poškození Karlova mostu graffiti. Poškození se sice řeší každou chvíli, jsou to mechanická poškození nebo drobné nápisy, ale tento rozsah je prvně,“ řekl ve čtvrtek ráno pro Českou televizi Martin Pácal, vedoucí odboru péče o památkový fond Národního památkového ústavu.

Spolu s restaurátory budou památkáři sprej, který pronikl do určité hloubky pískovcového kamene, citlivě po malých detailech odmývat a narušovat barvu. „Nechceme, aby došlo k dalšímu mechanickému poškození, proto bude způsob odstranění po chemické stránce, tedy rozpouštědly. Ano, dalo by se do toho jít mechanickým způsobem, ale došlo by k narušení kamene do hloubky, a viděli bychom tam i tu stopu, kde poškození bylo,“ popsal Pácal pro ČT.