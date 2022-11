Devětačtyřicetiletý muž měl nastoupit do vězení v roce 2011. Odsouzen byl k šesti letům za vykradení sídla hasičů, optiky a pokusu o vykradení bankomatu. Jenže do vězení tehdy nenastoupil a zamířil do slunného Španělska. „Ihned po jeho zmizení se do pátrání po něm zapojili kriminalisté z Příbrami, v čele s expertem na pátrání Vladislavem Martincem,“ uvedl policejní mluvčí David Schön.