Na místo byli povoláni policisté, kteří cizince okamžitě zadrželi. Jak se do návěsu dostali a kam měli namířeno bude předmětem dalšího vyšetřování. Informaci přinesl server Tydenikpolicie.cz.

„Čtyři nalezené osoby jsou teď v péči pražské cizinecké policie. Budeme dále zjišťovat veškeré okolnosti události. Odkud přijeli a jestli mohou pobývat na našem území,“ uvedl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Nikdo ze zadržených u sebe neměl žádný doklad totožnosti. Policie proto musí zjistit nejen zemi jejich původu, ale také to, zda už někde nepožádali o azyl. "Pro nás bude nejdůležitější ověřit jejich věk. Všichni tvrdí že jim je méně než 18 let, čímž by spadali do kompetence Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)," řekl Hulan Pražskému deníku.

A jak se takové informace získávají? "Bude to běh na dlouhou trať. Kromě standardních postupů v rámci mezinárodní spolupráce ale umíme spolehlivě zjistit, zda jim je více než 18 let. Specializované pracoviště v Praze to dokáže určit podle stupně vývoje určitého druhu kostí," prozradil mluvčí.