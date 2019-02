Praha - Kvanta vzdušných botek před létem k zákazníkům nezamíří. Jejich cesta z Číny a přes německý přístav Hamburk skončila na kontejnerovém překladišti v pražské Uhříněvsi. Právě tam totiž celníci při kontrole v prvním dubnovém týdnu odhalili dva velkoobjemové kontejnery napěchované padělky, informovala v pondělí Ivana Kurková z Celního úřadu pro hlavní město Prahu.

Pražští celníci zajistili padělky obuvi. | Foto: Celní správa ČR

„Objevili téměř 11 tisíc párů obuvi opatřené podobnými či zaměnitelnými markanty s obuví značky Crocs," konstatovala s dodatkem, že česká firma, která měla být příjemcem zásilky, přes nápadnou podobnost zboží s proslulou módní obuví nebyla schopna předložit žádné povolení nebo licenci k dovozu ani k prodeji.

„V případě, že by se tyto boty dostaly do prodeje, škoda způsobená majiteli ochranné známky by byla téměř 15 milionů korun," konstatovala Kurková. Škodu v těchto případech celníci odvozují od prodejní ceny stejného množství originálů. Nelegální napodobeniny se u nás téměř jistě prodávat nebudou.

„S největší pravděpodobností bude zboží buď zničeno, nebo na náklady dovozce vyvezeno mimo území Společenství," vysvětlila Kurková další postup. Připustila ovšem, že tohle jsou zatím jen předpoklady – celníci totiž případ nadále šetří.

