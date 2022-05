„Při parkování útočník přistoupil k autu a udeřil pěstí do okénka u řidiče a křičel, že řidič i spolucestující jsou zloději. Poté, co vystoupil, do něj strčil a pak ho udeřil pěstí do obličeje. Jeho slova potvrdila i přítomná žena, která volala o pomoc,“ uvedla policejní mluvčí Irena Seifertová.

Napadený byl zraněn v obličeji a stěžoval si na uvolněný zub. Třiačtyřicetiletý agresor působil zmateně a neustále opakoval, že mu jde o život a jen se bránil. Případ si převzala státní policie.