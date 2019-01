Před týdnem opustili poslední vzbouřenci střechu bývalé plicní kliniky na pražském Žižkově. Squatteři odmítali odejít i po exekučním zásahu a na Klinice v Jeseniově ulici strávili sedm dní navíc. Aktivisté si postěžovali, že z celkových nákladů na vyklízení prázdné budovy si 350 tisíc korun nárokuje soudní exekutor. Ivo Luhan jejich tvrzení rozporuje.

Autonomní sociální centrum Klinika zveřejnilo exekuční příkaz pod příspěvkem na oficiálním facebookovém profilu, který stále funguje, ačkoliv žižkovský dům je prázdný a po dramatickém vývoji jej převzal vlastník - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Co bude dál?

Správa se chystá budovu zrekonstruovat a nastěhovat do ní kanceláře zhruba pro 50 úředníků ze 431 zaměstnanců, kteří v Praze pracují v pronajatých budovách. V polovině roku plánuje SŽDC uspořádat soutěž na rekonstrukci. Opravy by podle mluvčí Kateřiny Šubové měly trvat půl druhého roku a podle odhadů vyjdou zhruba na 40 milionů korun. Členové Kliniky tvrdili, že rekonstrukce nezačne ještě minimálně rok a že nejméně do té doby mohli v budově dále působit. O převzetí domu na Žižkově projevil zájem magistrát, podle SŽDC však z právních důvodů prodej není možný.

„Exekutor Ivo Luhan, který prováděl exekuci Kliniky, zablokoval člence našeho kolektivu na osobním účtu dohromady 430 tisíc korun a zmrazil jí výplatu v práci. Neuvěřitelných 350 000 z toho má být odměna, která putuje přímo do jeho kapsy!“ napsali squatteři a rozpoutali bouřlivou diskuzi.

Kolektivu centra Klinika vadí, že si Luhan z Exekutorského úřadu pro Prahu 1 vzal tolik peněz za „půl dne postávání s megafonem v ruce.“

Podle aktivistů se jedná o absurdní a likvidační částku, která je ničím nepodloženým trestem za občanskou neposlušnost.

„Stát zde využívá exekuční byznys jako novou úroveň perzekuce sociálního hnutí,“ dodávají lidé, kteří od roku 2014 okupovali státem vlastněnou budovu, kde dřív bývalo zdravotnické zařízení. A mělo by - alespoň ve spodních patrech - být znovu.

Podle Kliniky v exekučním zákoně stojí, že odměna exekutora jedné vyklizené nemovitosti je 10 tisíc korun. Legislativní normy však uvádějí, že „nebytové prostory je nutné při určení odměny posuzovat podle počtu vyklizovaných místností bez započtení těch, které tvoří příslušenství nebytových prostor.“ Za každou odebranou věc si může exekutor naúčtovat 15 procent hodnoty (nejméně však dva tisíce korun).

Luhan v tiskové zprávě zaslané Pražskému deníku uvedl, že v nemovitosti se nachází 35 samostatných místností a věci v nich mohly být zdravotně závadné. „Soudní exekutor sděluje, že exekuční příkaz, který vydal, slouží k maximálnímu možnému zajištění finančních prostředků u povinné, pokud těmito finančními prostředky disponuje, aby nedošlo k případnému odklonění prostředků, či následné nesolventnosti a náklady exekuce včetně odměny soudního exekutora by musela hradit oprávněná osoba,“ upozornil Luhan na to, že zveřejněný příkaz nestanovuje jeho odměnu.

Exekutor bez soudu náklady nestanovuje

„Soudní exekutor není ten, kdo by bez kontroly soudu stanovoval náklady exekuce. Odměna soudního exekutora s největší pravděpodobností bude moderována a nebude v maximální výši,“ dodal právník v prohlášení pro média. Podle Luhana celková částka bude růst i kvůli tomu, že budova bývalé plicní kliniky na Žižkově byla předána SŽDC až minulý pátek dopoledne. Aktivisté totiž odmítali opustit střechu.

„Do této doby vzniklé náklady bohužel potřebné byly, protože aktivisté se neustále netajili svým zájmem nemovitost zpět obsadit. Pokud by se to podařilo, dostali by se naopak do výhody, neboť nemovitost byla po úpravách skoro pevností,“ napsal soudní exekutor Luhan.

Zástupci squatterů každopádně vzkazují, že budou náklady na exekuci vymáhat soudně. „Boj zdaleka nekončí!“ Na sociální síti mezitím děkují fanouškům za podporu a veřejnost se snaží přesvědčit o smyslu provozování autonomního centra.

„Na Klinice fungovala alternativní škola, na udání slušných Čechů ji několikrát navštívila sociálka a shledala, že děti jsou v té nejlepší péči,“ píše se v pondělním facebookovém příspěvku. „Kliniku pořád někdo kritizuje za to, že je prý sídlem pro různá ‚nemakačenka‘, a přitom právě díky Klinice mohlo několik rodičů pracovat.“