Slovy jednoho ze studentů - tohle už je fakt trapné. Areál Vysoké školy ekonomické (VŠE) na pražském Žižkově policie za asistence hasičů opět vyklízí. Anonym znovu nahlásil bombu. Vedení univerzity předpokládá, že budovu otevře v půl čtvrté odpoledne.

„Z důvodu nahlášení nástražného výbušného systému na VŠE, míří na místo události několik policejních jednotek,“ uvedla pražské policie na twitterovém účtu v 8:45. Během následujících minut proběhla evakuace a začala prohlídka žižkovské budovy, které se účastní i pyrotechnici se svými speciálně vycvičenými psy na vyhledávání výbušnin - tedy policejním slovníkem takzvanými „pyropsy“.

„Vedení školy bude respektovat pokyny Policie ČR, avšak předpokládáme, že objekt bude znovu otevřen v 15:30. Evakuace se netýká budovy na Jižním městě. Dotazy o přesunu zkoušek prosím směřujte přímo na zkoušející,“ vzkázal oficiální facebookový profil VŠE. Rektorka Hana Machková dodala, že vedení podá na neznámého pachatele trestní oznámení.

Na sociálních sítích se množí rozhořčené příspěvků studentů, kteří ve většině případů vidí přímou souvislost s anonymními hrozbami bombou se zkouškovým obdobím nebo průběžnými testy. Někomu se nechce učit, tak zavolá, že VŠE vyletí do povětří. „To nedává smysl. Studenti mají možnost si zkoušku přehlásit relativně krátce před termínem. Skoro všechny předměty mají více termínů zkoušek. Těžko říct, ale podle mě to je to spíš nějaký šílenec,“ řekl Pražskému deníku doktorand Petr Brabec.

Je to celé bizarní

Také jemu jakožto vyučujícímu komplikují nebývale časté výhrůžky pracovní život. A nedovede si představit, jak by se cítil, kdyby ještě studoval. „Vyhradíte si čas, studenti jsou naučení, přijedou na zkoušku a kvůli bombě musí jet zase domů,“ popisuje Brabec - už bohužel obvyklou situaci - na ekonomické univerzitě. Další problémy působí pedagogům způsob, jak dát vědět o náhlé změně studentům.

„Je to celé bizarní,“ dodává Brabec s tím, že zkoušet by se podle něj mělo na akademické půdě. V minulých případech totiž veřejnost vyzývala vedení VŠE, aby zajistilo náhradní prostory - někteří navrhovali třeba kavárny či restaurace. V současné době probíhají na VŠE státnice. Podle serveru Aktuálně.cz studenti, kteří vykonávají státní závěrečnou zkoušku, byli převezeni do budovy VŠE na Jarově, kde státnice pokračují.

Akce, kterou anonymní oznámení o výbušnině vyvolá, stojí samozřejmě nemalé peníze. Evakuace ochromí nejen školu, ale také třeba menzu. VŠE se snaží ve spolupráci s policií této „bombové šikaně“ zabránit, ale není to tak jednoduché. Aktuální problém trochu připomíná období mezi lety 2007 a 2008, kdy na Jižním Městě řádil takzvaný Lord Hoven. Anonym tehdy na zdech toalet rozmazával lidské výkaly, močil na sedačky v učebnách a psal vzkazy. Nakonec se vedení VŠE za své jednání omluvil. Jednalo se o psychicky narušeného jedince. V roce 2013 o těchto událostech byl natočen studenstký film.