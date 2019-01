Praha /VIDEO/ - Něco se děje, všimli si ve čtvrtek Pražané z Horních Měcholup, kteří po ránu postřehli nezvyklé hemžení strážníků v lokalitě Na Křečku. Zanedlouho to bylo potvrzeno.

Krátce po deváté zablýskly modré majáky - a před staveništěm velkého bytového komplexu začaly parkovat vozy policistů, celníků i strážníků. V té chvíli už ale příslušníci městské byli v akci. Obsadili všechny vchody na staveniště - teď vlastně východy - a rozestavili se i kolem oplocení. Nechyběli ani psovodi. To vše pro případ, že by snad někoho z pracovníků napadlo utíkat. „Asi to ale zkoušet nebudou; vědí, že nemají šanci," řekl Deníku jeden ze strážníků. Měl pravdu.

Už v té chvíli někteří z přihlížejících, kteří z oken již obydlených domů sledovali dění jak z první řady, tipovali, že tohle vypadá na velkou kontrolu zaměstnanců. A přesně na ni také došlo. Celníci a policisté nechali nastoupit všechny pracovníky před budovu - a rozdělili je do tří skupin. Do jedné Čechy, další dvě party tvořili cizinci: jednak obyvatelé Evropské unie, tedy ze schengenského prostoru, jednak lidé z ostatních zemí. Podle toho se kontroly lišily.

Jak poznat stavebního dělníka

V českém houfu nebylo nijak smutno. Prostě: přišla neplánovaná pauza. „Klidně se tu postavím na celý den, ale radši si sednu, hlaholil jeden muž - a hned si přinesl úlomek polystyrenu, aby svá slova proměnil v čin. Další pak halekal na mistra: „Přines něco k pití - nebo radši maso na grilování!" To mezi cizinci byly některé obličeje zasmušilejší. Zvlášť když několik mužů nemajících na sobě montérky, ale běžný „civil", neuspělo se žádostí o volný odchod.

Prý na stavbě nepracují, jen se zrovna přišli zajímat, jestli by nějaké zaměstnání nesehnali. Neuspělo ani pár dalších „civilistů", pro změnu tvrdících, že za známými, kteří tu dělají, přišli na návštěvu. Tihle lidé pak měli co vysvětlovat. Mimochodem - stavebního dělníka často prozradí pohled na ruce: nejen materiál za nehty, ale třeba i opálení podle rukavic. „Já dělám na brigádách," znělo vysvětlení.

Bylo také zřejmé, že se kontroly více zaměří na trojici, kterou policisté nezastihli na shromaždišti, ale až následně při procházení rozestavěného objektu společně se psy. Proč nepřišli společně s ostatními? Vysvětlení byla shodná: výzvy přeslechli. Zkušenost nicméně ukazuje, že snaha vyhnout se kontrolám není neobvyklá. I proto byl přizván vrtulník, aby jeho posádka obhlédla staveniště ze vzduchu. Důkladně, včetně střech. Tam se ale tentokrát nikdo neschovával.

Kontrola proběhla také v Michli

Policisté se během kontrol zaměřili především na pátrání po osobách, u cizinců pak sledovali, zda mají platní víza a zda v České republice pobývají oprávněně. Celníci se zase zajímali především o pracovní povolení a zda zaměstnavatel splnil oznamovací povinnost vůči úřadu práce.

Sankce mohou přísné, řekla Deníku Ivana Kurková z Celního úřadu pro hlavní město Prahu. „Za nesplnění informační povinnosti hrozí zaměstnavateli pokuta až do 100 tisíc korun, za zaměstnávání osob bez pracovního povolení může být uložena pokuta od čtvrt milionu do deseti milionů," připomněla.

Souběžně s kontrolou v Horních Měcholuplech se odehrála shodná akce na velké stavbě také v Jihlavské ulici v Michli. Podle slov vedoucího oddělení mobilního dohledu pražských celníků Lubomíra Groise jde od začátku roku již 65. kontrolu zaměstnanosti v hlavním městě - jen deset z nich ale bylo podobně rozsáhlých i s masivním nasazením policie.

Překontrolovalo se téměř tři sta pracovníků

Výsledky akcí se stále vyhodnocují - už ve čtvrtek ale bylo zřejmé, že bez odhalení nedostatků se zátahy neobešly. „Zaznamenali jsme 50 případů porušení zákona o zaměstnanosti," řekla Deníku Kurková.

Také policista Jan Daněk měl první informace: podařilo se objevit jednu osobu v pátrání, odhalit cizince, který se prokazoval padělanými slovenskými doklady, a dalšího, který nerespektoval rozhodnutí o vyhoštění. „Zajištěno bylo i dalších devět cizinců, kteří věrohodně neprokázali svoji totožnost," dodal Daněk.

Na obou stavbách prošly kontrolami bezmála tři stovky pracovníků; necelá polovina z nich byli cizinci.