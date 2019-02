/VIDEO/Od poloviny letošního ledna pátrají policisté po muži, který si odnesl bez zaplacení značkové parfémy z obchodního centra na Pankráci. Nyní kriminalisté zveřejnili záběry z bezpečnostních kamer a obracejí se na veřejnost s prosbou o pomoc při ztotožnění podezřelého muže.

Od neděle 20. ledna pátrají pražští policisté po totožnosti muže, který je podezřelý z krádeže parfémů v obchodním centru na Pankráci v Praze 4. Muž vešel do prodejny dopoledne kolem desáté hodiny a nic moc originálního nepředvedl. Zastavil se kousek od vchodu, vybral si dva parfémy, a aniž by vyzkoušel jejich vůni, dal si je v klidu a nenápadně do papírové tašky. Hned nato beze spěchu obchod, bez zaplacení vybraného zboží opustil.

„Nakupovat" nebyl poprvé

Během prošetřování případu ovšem kriminalisté zjistili, že muž takto „nenakupoval“ poprvé. Při jedné takové výpravě ho zachytily bezpečnostní kamery uvnitř prodejny. Celková škoda, kterou svým jednáním způsobil, byla vyčíslena na třicet tisíc korun. Případ je prošetřován pro podezření ze spáchání trestného činu krádež, za což pachateli hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Policie žádá veřejnost, aby pokud někdo muže na záznamech pozná nebo ví, kde se zdržuje, aby své informace sdělil prostřednictvím tísňové linky 158.