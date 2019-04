Dva muže podezřelé z úterního únosu pětileté Sofie poslal soud do vazby. Hrozí jim osmileté vězení. Dívenku měli vytrhnout babičce z náruče a odvézt do Vídně za matkou, která s ní má zakázaný styk.

Obvodní soud pro Prahu 10 v pátek rozhodl o vzetí do vazby dvojice mužů ve věku 20 a 41 let. Jsou podezřelí, že 16.dubna odpoledne unesli z pražské Uhříněvsi pětiletou Sofii. Holčička byla právě se svou babičkou, když se jí únosci zmocnili, naložili do auta a odjeli. Už ve středu ale policie dívku živou a zdravou vypátrala i s matkou na letišti ve Vídni.