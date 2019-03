/AUDIO/ Ve středu dopoledne přijala tísňová linka městské policie naléhavě znějící vzkaz. Vedoucí ubytovny v Praze 8 volala, že u nich matka nezvládá péči o kojence. Žena po příjezdu strážníků nadýchala přes dva a půl promile alkoholu. Ročního chlapce si tak vzala k sobě babička.

Vyděšená pracovnice jedné z pražských ubytoven se obrátila na městskou policii s prosbou o radu. „Maminka je totálně opilá, úplně neschopná. Nevím, co mám dělat, vždyť tomu miminku může ublížit, může se cokoliv stát. Nevím, jestli to byly drogy, nebo alkohol. To nepoznám, ale je úplně…,“ popisuje hlas v nahrávce telefonního rozhovoru.