Policisté byli po 23. hodině přivoláni ke rvačce dvou mužů. „Strážníci domnělého útočníka pomocí hmatů a chvatů svedli na zem a nasadili mu pouta. Během šetření konfliktu ale vyšlo najevo, že domnělý útočník je ve skutečnosti poškozený, kterému druhý muž odcizil z obchodu matrjošku za 299 korun. Když se mu 17letý prodavač snažil zabránit v útěku, udeřil ho skleněnou lahví od piva do hlavy,“ popsala sled událostí mluvčí strážníků Jiřina Ernestová.

/VIDEO/ Hlídka městské policie vyjížděla v sobotu 2. října k nahlášené rvačce do Řetězové ulice v Praze 1. Když se strážníci snažili výtečníky od sebe odtrhnout, došlo na použití donucovacích prostředků. Z domnělého útočníka se nakonec vyklubal poškozený.

