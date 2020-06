Zaujalo je především to, že na sobě měl umístěnou registrační značku, která patřila na jiný stroj. V momentě, kdy se na služebním voze rozsvítily majáky, motorkář "vzal" za plyn a začal ujíždět.

Celé pronásledování netrvalo dlouho, jelikož řidič nezvládnul řízení a v ulici Nad Královskou oborou naboural do zaparkovaného auta. To ho však neodradilo a i přesto, že byl po nehodě zraněný, utekl před policisty do Stromovky. Tam ho „péjáci“ dostihli a za užití donucovacích prostředků zpacifikovali.

Zdroj: Policie ČR

"Muž ujížděl hned z několika důvodů. Motorka byla před rokem odcizena na Praze 7, on měl uložené dva zákazy řízení, a to až do roku 2021, a také test na omamné a psychotropní látky byl u něj pozitivní," uvedla mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová.

"Třiatřicetiletý muž byl omezen na osobní svobodě a převezen na policejní služebnu, tam si vyslechl podezření ze spáchání trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ohrožení pod vlivem návykové látky a neoprávněné užívání cizí věci. V případě odsouzení mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi. Případem se nyní zabývají, jak policisté z místního oddělení Letná a dopravní služby, tak i kriminalisté šetřící krádeže vozidel v 1. policejním obvodu," doplnila.