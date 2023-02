Pražští kriminalisté zadrželi muže, který minimálně ve třech případech udal do oběhu falešná eura. „Muž během listopadu a prosince 2022 vyhledával na internetových bazarech lidi, kteří prodávali například mobilní telefony, počítače nebo jinou elektroniku a platil jim falešnými bankovkami v nominální hodnotě 50 a 100 euro. Prodávající si v ani jednom případě nevšimli, že se jedná o falzifikáty a zjistili to až následně, když už byl „padělatel“ pryč,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

Policisté jednadvacetiletého muže obvinili z padělání a pozměnění peněz a podvodu, za což mu v případě odsouzení hrozí až osm let vězení.

Podle kriminalistů by podvedených lidí mohly být desítky. Pokud někdo v nedávné době něco prodával na bazaru a kupující mu platil v eurech, měl by si je zkontrolovat. V případě podezření, že by se mohlo jednat o falešné bankovky, pak volat linku 158.

Kriminalisté varují před používání falešných peněz. „Teoreticky se mu může totiž stát, že tato eura použije třeba někde na zahraniční dovolené a asi si každý umí představit ty problémy, které si tím způsobí, protože může skončit na tamní policejní stanici. V některých zemích může být takové placení falešnými penězi i trestné a může hrozit i vězení,“ upozornil Daněk.