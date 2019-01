Praha - Dopadnout čtveřici mladíků podezřelých z krádeže kabelky se v neděli v noci podařilo díky spolupráci strážníků z Prahy 2 a 5. Hodinu po půlnoci nejprve hlídka z Prahy 2 vyjížděla prověřit oznámení, že na Rašínově nábřeží, na vltavské náplavce mezi železničním mostem a Palackého mostem, dochází k rušení nočního klidu. Hned po příjezdu ji ale oslovil muž oznamující, že skupina lumpů ukradla jeho známé kabelku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Sochůrek

Protože ukázal na čtveřici podezřelých nacházejících se na železničním mostě, hlídka městská policie se vydala za nimi.

Podařilo se zadržet dva prchající mladíky ve věku 17 a 21 let, z nichž jeden z nich na útěku cosi odhodil do řeky: předmět připomínající dámskou kabelku.Oznamovatelé čekající na náplavce následně potvrdili: ano, to jsou oni; pachatelé. Dvěma dalším členům skupinky se sice podařilo zmizet na smíchovské straně – i na ně ovšem došlo.

Jeden měl masku

Klec spadla v křižovatce ulic Nádražní a Vltavská spadla asi po půlhodině díky tomu, že popis utíkajících mladíků předávaný kolegům strážníky zasahujícími na Výtoni zaslechla v radiostanici pěší hlídka z Prahy 5 – a oba zadržela. Šlo o hochy ve věku 15 a 21 let, z nichž jeden měl na obličeji masku „Anonymous".

Případem se dále zabývají policisté.

