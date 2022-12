"Jak jsem říkal všem, nechtěl jsem to udělat, ale on mě k tomu vyprovokoval," řekl v prohlášení u pražského městského soudu Řehák. Učitele chtěl prý jen vystrašit a zeptat se ho, proč se k němu choval špatně. Když ale vešel do jeho kabinetu s mačetou, učitel se na něj údajně "vrhnul" a chtěl mu zbraň vzít, načež na něj Řehák zaútočil.

Student zabil učitele v kabinetu mačetou. Pátraly po něm stovky policistů

Mladík soudu řekl, že u posledního zkoušení ho učitel ponížil, říkal mu prý, že nedokončí školu a neudělá maturitu. "Kdyby to udělal v soukromí, ale před celou třídou to řekl," rozkřičel se v jednací síni Řehák. Pak se rozplakal. Soudce poté přečetl jeho výpovědi z přípravného řízení. V těch Řehák mimo jiné uvedl, že ho učitel šikanoval a že s ním mělo potíže více žáků. To, že problémy v předmětech zabitého pedagoga mělo více studentů, potvrdil i jeden ze žáků, jehož výpověď dnes soudce přečetl.

Řehák dnes také prohlásil, že poté, co učitele zabil, všichni spolužáci v předmětu prošli. "Víceméně jsem se pro spolužáky obětoval," řekl obžalovaný.

Devatenáctiletý Řehák čtyřiasedmdesátiletého učitele podle obžaloby zabil 31. března dopoledne, muž ho o den dříve oznámkoval nedostatečnou v předmětu sdělovací technika. "V důsledku toho a kvůli jejich dlouhodobě špatnému vztahu, který u něj vygradoval pocitem křivdy a frustrace z uvedeného hodnocení, jež vnímal jako nespravedlivé, obviněný již téhož dne začal přemýšlet nad tím, že učitele usmrtí," uvedla v obžalobě státní zástupkyně Jana Murínová.

S mačetou na procházku

Obžaloba tvrdí, že mladík chtěl učitele nejprve upálit, následně se ale rozhodl, že učitele zabije hned. Ve škole v Ohradní ulici se schoval na toaletách a čekal, až učitel vejde do svého kabinetu. Tam ho mladík napadl 60 centimetrů dlouhou mačetou, zasadil mu několik ran do hlavy, krku a zad. Lékaři už napadenému nemohli pomoct. Řehák následně ze školy podle vyšetřovatelů utekl, policie ho ještě stejný den zadržela v Dolních Břežanech.

Řehákův obhájce Martin Pavlík dnes u soudu řekl, že obžalovaný víceméně souhlasí s popisem skutku, nesouhlasí ale zejména s jeho právní kvalifikací. "Velmi podstatné bude zjistit motiv, proč k takovému jednání vůbec došlo," řekl právník po jednání novinářům. Podle něj je prostor pro překvalifikování skutku z vraždy na zabití, tedy na usmrcení člověka v silném rozrušení. Za to by soudy mohly Řehákovi uložit trest od tří do deseti let vězení.

Pieta za zavražděného učitele: žáci nosí před učiliště v Michli svíčky a květiny

Mladík je obžalován z vraždy po předchozím uvážení, za kterou mu hrozí 12 až 20 let. Murínová novinářům řekla, že v obžalobě navrhla trest okolo 14 let vězení, její návrh se ale může během hlavního líčení ještě změnit. Podotkla, že Řehák například u čtení prohlášení pozůstalých neprojevil žádnou lítost. "Ale jsme uprostřed dokazování a záleží na znalcích, aby se vyjádřili k tomu, jestli vůbec je schopen nějakého projevu sebereflexe," vysvětlila žalobkyně.

Překvalifikování skutku na zločin zabití podle ní ale nepřichází v úvahu. "Muselo by být prokázáno nějaké zvlášť zavrženíhodné jednání ze strany poškozeného, které mělo předcházet tomu činu. Skutečnost, že učitel dá žákovi pětku, rozhodně neodůvodňuje to, aby ho ten žák pak zabil nebo jinak napadl," dodala Murínová.

Zavražděný muž vyučoval přes 30 let, v práci pokračoval i v důchodovém věku. Pozůstalí po obžalovaném požadují miliony korun za majetkovou a nemajetkovou újmu.