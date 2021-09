Pokud byste kohokoliv z této čtveřice na kamerovém záznamu poznali, nebo máte informace, které by vedly k jejich dopadení, kontaktujte linku 158, nebo se obraťte na kteroukoliv služebnu PČR.

Ti prováděli nákupy na různých místech po Praze a k placení používali, výše zmíněné, odcizené kreditní karty. Aby toho stihli nakoupit co nejvíce, zapůjčili si elektrokoloběžky, které jim usnadnily dopravu mezi prodejnami. Majiteli tímto jednáním vznikla škoda necelých třicet tisíc korun.

V polovině srpna, v Praze 7, se neznámý pachatel vloupal do zaparkovaného vozidla, ze kterého odcizil peněženku s doklady, platebními kartami a finanční hotovostí. Kriminalistům se při hledání podezřelých podařilo zajistit několik kamerových záznamů, na kterých jsou vidět tři mladí muži a jedna žena.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.