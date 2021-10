/FOTOGALERIE/ Během září kontaktovala jedenasedmdesátiletá seniorka z Prahy firmu, jejíž pracovníci nabízeli opravy střech a okapů. Domluvili se na termínu opravy střechy s tím, že cena bude upřesněna na místě.

Falešní opraváři pohybující se v Praze. | Foto: Policie ČR

Ve sjednaný termín se pracovníci údajné společnosti dostavili se žebříkem na místo a pustili se do odstraňování okapů. „Muži začali demontovat z domu zdravé okapy s tím, že je potřeba je také vyměnit, a přidali i sumu, kolik to bude stát. Ženě se tři tisíce zdály nesmyslné, a když se proti částce i výměně ohradila, byla poslána do kuchyně, aby udělala kávu. Pravým důvodem však nebyla chuť na nápoj, ale skutečnost, aby nemohla dozorovat, případně cokoli k „opravám“ namítat. Poté, co se vrátila s kávou zpět, byly okapy vyměněny za jiné, méně kvalitní, střecha neopravena a vše uklizeno,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.