Cizince, kteří původně zřejmě měli namířeno do Německa a někteří možná i dále do zemí západní Evropy, většinou našli při kontrolách policisté z dálničních oddělení – a to převážně na dálnicích D1 a D5. Ve dvou případech se na migranty cestující mezi převáženým zbožím přišlo až při vykládce nákladních aut v cílových firmách.

„Mezi 49 zajištěnými cizinci bylo i pět nezletilých, které policisté předali orgánům sociálně právní ochrany dětí,“ uvedla Suchánková. Připomněla dále, že 14 cizinců putovalo do záchytných zařízení, aby odtud mohli pokračovat do států, kde v rámci takzvaného dublinského řízení podali první žádost o azyl. „Ostatní cizince policisté vyhostili z území členských států schengenského prostoru,“ konstatovala mluvčí.

Poslední odhalení přišlo právě z D1; v úseku při pomezí Benešovska s Vysočinou. Policisté z dálničního oddělení Bernartice, kteří kontrolovali auta u čerpací stanice na 58. dálničním kilometru ve směru na Prahu, si k prověření vyhlédli i dodávku s pražskou poznávací značkou. Ukázalo se, že se v toyotě tísní deset cizinců, kteří u sebe nemají jakékoli doklady. „Na místo byli přivoláni policisté z odboru cizinecké policie. Ti následným prověřováním zjistili, že se jedná o občany Sýrie, kteří se na našem území zdržují nelegálně,“ uvedla Suchánková.

Protože se potvrdilo, že cizincům chybějí cestovní doklady a na území České republiky pobývají nelegálně, dostali do ruky papír s rozhodnutím o správním vyhoštění z území Schengenu. „Po předání byli cizinci propuštěni ze zajištění,“ konstatovala mluvčí. Co vysvětlovat má však i řidič dodávky: ten je nyní podezřelý ze spáchání přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Suchánková upřesnila, že rovněž on je cizinec: jde o občana Kyrgyzstánu, který u nás dlouhodobě pobývá.

Ve srovnatelném období loňského roku – od ledna do května – zajistili středočeští policisté 81 migrantů. Bylo to také převážně na dálnicích D1 a D5, ale rovněž při vykládce ve firmách v Kladně a v Hostivici. Vesměs chtěli Českou republikou jen projet: namířeno měli do Německa, ale i Francie či Belgie. A jak dopadli? „Z celkového počtu 81 zajištěných cizinců cestovalo 28 bez doprovodu, 44 cizinců mířilo do záchytného zařízení a bylo s nimi zahájeno takzvané dublinské řízení. Ostatním policisté udělili správní vyhoštění, a to z důvodu nelegálního pobytu a pobytu bez cestovního dokladu,“ shrnula Suchánková situaci v loňském roce.