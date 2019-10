Hlídka strážníků na Malém náměstí v Praze 1 zrovna řešila přestupek s několika osobami, které porušily vyhlášku hlavního města týkající se žebrání. Jenže po chvíli měli strážníci „pomocníka“, který se rozhodl, že se s žebrajícími bezdomovci vypořádá po svém. Jednoho z nich strhl na zem a začal do něj kopat. Nevynechal ani oblast hlavy.

„Jeden člen hlídky agresora okamžitě zpacifikoval pomocí hmatů a chvatů a svedl ho na zem, dokud se dotyčný neuklidnil,“ oznámila mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová. Zadržený pak hlídce řekl, že do muže kopal proto, že se jedná o žebráka, který po něm chce peníze.

Čísla MP Praha

Od začátku letošního roku strážníci v metropoli odhalili celkem 6 678 přestupků týkajících se porušení vyhlášky hl. m. Prahy v souvislosti s žebráním, nejvíce těchto přestupků zjistili na území Prahy 1, a to 5 779.

Video pak zachycuje pokračování incidentu, kdy agresor velmi vulgárním způsobem komunikuje se strážníky a mimo jiné říká, že bude do lidí kopat klidně každý den. A pak se rozčiloval, že městská policie nechává bezdomovce žebrat a že to není vůči pracujícím lidem fér. „To jste fakt frajeři, to jste hodně frajeři. Tak mě klidně zmlať,“ vybízí mladý muž strážníka.

Ještě předtím se zaštiťoval svojí „důležitou rodinou“ a dodal, že strážníci vůbec netuší, do čeho se pletou. „Moje máma je nejvyšší vojenskej … pro NATO,“ vykládal. Mladík při testu na alkohol nadýchal 2,21 promile, pak si po telefonu stěžoval právníkovi, že byl napaden strážníky.

„Na dotaz hlídky, zda se necítí být zraněn, mladík odpověděl: 'Ne, cítím se uražen, spíš,'“ popsala mluvčí strážníku Seifertová a dodala, že strážníci nabídl ošetření i napadenému 45letému muži: „Odmítl s tím, že událost nechce žádným dalším způsobem řešit. Proto ho hlídka poučila, aby v případě, že situaci přehodnotí, navštívil lékaře a vše oznámil na služebně Policie ČR.“

Porušení vyhlášky se žebrákem strážníci vyřešili domluvou. Přestupek agresivního mladíka proti občanskému soužití městská policie oznámí správnímu orgánu. O události v centru metropole byli informováni také policisté.