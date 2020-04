Strážníkům sdělil, že je vylepil osobně, protože si na svůj balkon může dávat, co chce. "Když ho hlídka upozornila, že je dobře viditelný zvenku a vzbuzuje v lidech veřejné pohoršení, odvětil, že dokud neuvidí nějaký úřední dokument s razítkem, že se to nesmí, nesundá je. Případem se nyní budou zabývat úředníci příslušného správního orgánu. O události byla informována také Policie ČR," informovala mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.

Masturbace u malých holčiček

Na strážníky se obrátila žena, která při venčení psa zahlédla v ulici Kurzova v Praze 13 muže, který měl kalhoty stažené až ke kolenům a masturboval. Kolem něj zrovna projížděly na koloběžce dvě dívky přibližně ve věku 10 až 13 let. Hlídka strážníků muže na uvedeném místě zastihla stále „aktivního“. Klečel s rukou zastrčenou v teplácích. Jednalo se o 50 letého cizince, který zjevně nerozuměl a „nechápal“, kde je problém. Muže si následně převzali k dalšímu opatření kolegové z Policie ČR.

Jedna skupinka mladíků napadla druhou

V Letenských sadech se hodinu před půlnocí na hlídku strážníků obrátili tři mladí muži s tím, že před malou chvílí měli být napadeni skupinkou osob. Podle jejich slov na ně osoby zaútočily, když si u metronomu povídali s přáteli. "Nejdříve jednomu z nich odcizili peněženku, druhého kopli do hlavy a hrudi, třetího údajně zbili boxerem, až zůstal ležet na zemi. Pak útočníci z místa utekli," uvedla Seifertová.

Strážníci si zavolali na pomoc posily a začali prohledávat okolí. Jednoho z podezřelých nalezli na schodech pod metronomem, druhého spatřili, jak se utíká schovat pod Čechův most. U jednoho z nich pak hlídka nalezla boxer a nůž.

Další hlídky mezitím našly dva mladíky, kteří patřili do skupinky napadených. Tomu, který byl zraněn v obličeji a stěžoval si na výpadky paměti, okamžitě přivolali záchrannou službu. Oba zadržené ve věku 17 let pro podezření ze spáchání trestného činu předali strážníci kolegům ze státní policie k dalšímu opatření.