/VIDEO/ Starý, ale účinný trik oprášil dosud neznámý muž ve směnárně v pražské ulici Na Příkopě. Při výměně peněz vytvořil zmatek a obral pracovnici o 200 tisíc korun. Policie po něm pátrá. Případ se odehrál 8. března a dnes požádali policisté o pomoc. V případě dopadení a odsouzení mu hrozí až pět let za mřížemi.

Chlapík asijského vzhledu přišel do pobočky zhruba v půl čtvrté odpoledne a chtěl vyměnit americké dolary na české koruny. Při této směně vytvořil zmatek, během kterého nepozorovaně odebral část dolarových bankovek, aniž by to paní za přepážkou zpozorovala. Proto mu vydala české bankovky v takové výši, jako by disponovala celým dolarovým obnosem. Tím se, aniž by to věděla, připravila o částku převyšující dvě stě tisíc korun. Hledaný darebák pak ze směnárny doslova utekl.