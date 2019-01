Policista Šimon Vaic, který čelil obžalobě kvůli tomu, že loni v červenci zahradil ujíždějícímu motorkáři cestu služebním autem, nespáchal trestný čin. Zprošťující rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 z loňského října v úterý potvrdil odvolací pražský městský soud. Verdikt je pravomocný. Obžaloba Vaice vinila z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, motocyklista, jenž měl v té době zákaz řízení, při srážce utrpěl vážná zranění. Vaicovi hrozilo až dvouleté vězení nebo zákaz činnosti.

Předseda odvolacího senátu Luboš Vlasák označil postup Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) a státního zastupitelství za alibistický. Podle něj totiž zvolily právní kvalifikaci, která neodpovídá popisu skutku, ale je typická spíše pro dopravní nehody.

Vlasák také připomněl, že Vaic byl v autě na pozici podřízeného. Jeho kolega přitom proti zákroku neprotestoval, z důkazů navíc vyplývá, že na to měl dostatek prostoru. "S tím zákrokem se ztotožnil, ale žalován nebyl," podotkl soudce.

Podivil se také nad tím, že byl motorkář obžalován pouze z maření výkonu úředního rozhodnutí. S alkoholem v krvi ujížděl ulicemi Prahy rychlostí okolo 145 km za hodinu. "To byla bezohledná jízda," řekl Vlasák, podle kterého by bylo odpovídající muže obžalovat z obecného ohrožení. "Co ten pan policista měl dělat? Čekat, až se pan poškozený unaví, dojde mu benzín? To je pro odvolací soud naprosto nepředstavitelné," doplnil soudce.

Půjdu si zacvičit

Policista podle obžaloby loni 16. června zastavil ujíždějícího motorkáře tak, že mu z protisměru, odkud ho řidič nemohl vidět, vjel do cesty služebním autem. Podle žalobce tím ale nevytvořil zátaras, nýbrž náhlou překážku, na kterou řidič motocyklu neměl šanci zareagovat, i když začal brzdit. Do auta narazil v rychlosti téměř 130 kilometrů za hodinu, s těžkými zraněními skončil v nemocnici. Dva policisté v autě byli zraněni lehce. Policisté motocyklistu podezírali z toho, že má zákaz řízení, který skutečně měl.

Vaicovi v minulosti vyjádřili podporu vedení Policie ČR, policejní prezident Tomáš Tuhý i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). GIBS nařčení, že policistu účelově kriminalizovala, odmítla. Na pondělním jednání, stejně jako dříve u obvodního soudu, přišli Vaice podpořit známí a kolegové, bylo jich méně než loni na podzim. Tehdy svolali policisté před soudní budovu i shromáždění na Vaicovu podporu. To následně kritizoval nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Aktuální rozhodnutí odvolacího soudu Šimon Vaic podle portálu iDNES.cz uvítal. Uvedl, že se s rozsudkem naprosto ztotožňuje a na dotaz, co bude dělat nyní, odpověděl s úsměvem: „Půjdu si zacvičit.“