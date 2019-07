Nemocniční ulice ve Vysočanech se v pátek odpoledne stala dějištěm rodinné roztržky. Opilý manželský pár si vyměňoval názory tak vehementně, až žena sáhla po noži. Muže, který se již chystal opustit bojiště, jím bodla do nohy.

Krvácejícímu manželovi se podařilo dostat před dům, kde mu poskytli první pomoc policisté, kteří mezitím dorazili na místo události. Poté co zraněného předali do péče záchranářů, kteří ho dopravili do nemocnice, vydali se muži zákona do bytu pro jeho ženu.

Ta ovšem na nic nečekala. V bytě se zavřela a odmítla otevřít. Především z obav o její život a zdraví, byla povolána jednotka hasičského záchranného sboru, která byt násilně otevřela.

Policisté ženu zadrželi pro podezření z trestného činu a přibrali také sousedku, která se zdržovala na chodbě před bytem, a ani po výzvě ji nemínila opustit. S největší pravděpodobností byla právě tato dáma třetím vrcholem manželského trojúhelníku a důvodem celé páteční lapálie.