Majitel obchodu s oblečením na pražském ŽIžkově zažil ve čtvrtek odpoledne nepříjemnou situaci. A jeho zaměstnankyně si z práce odnese drásavé vzpomínky na hrůznou chvíli. Zdrogovaný muž s pistolí v ruce se ji totiž znásilnil. Policisté chlípného loupežníka zadrželi.

„Nemohu vás obsloužit, máme totiž zavřeno,“ řekla násilníkova oběť, když do prodejny přišel kolem půl třetí její šéf. Žena navíc prsty u rukou naznačila zbraň. Muž okamžitě pochopil, že něco není v pořádku, vyšel ven a zavolal na tísňovou linku 158.

„Operační důstojník na místo vyslal několik policejních hlídek, mezi kterými byly i prvosledové. Jelikož bylo podezření, že je pachatel ozbrojený, tak policisté z oddělení hlídkové služby P-IV do prodejny vstoupili za využití balistického štítu a dlouhé střelné zbraně MP5, přičemž byli jištěni kolegy z pohotovostní motorizované jednotky,“ popsal zásah mluvčí pražské policie Jan Daněk v páteční tiskové zprávě.

Útočník se před policisty schovával v zadní místnosti za stolem, na kterém byla položená černá pistole. Za použití donucovacích prostředků se policii podařilo pachatele zadržet.

Měl maketu a byl na drogách

„Kriminalisté zjistili, že agresor nejprve přišel do obchodu s pistolí v ruce a chtěl si vzít z pokladny peníze. To se mu nepodařilo, tak donutil prodavačku odejít do zázemí obchodu a začal ho prohledávat,“ uvedl policejní mluvčí Daněk.

Pak se pětadvacetiletý muž svlékl, prodavačce držel pistoli u hlavy a znásilnil ji. Po souloži si ještě zkoušel různé oblečení. Na služebně policisté zjistili, že k přepadení použil nefunkční maketu a testy ukázaly, že byl pod vlivem amfetaminu (slangově nazývaného speed) a metamfetaminu (známějšího jako pervitin).

„Muži bylo na služebně sděleno obvinění z trestných činů znásilnění a loupež s horní sazbou odnětí svobody až deset let. Kriminalisté budou podávat podnět na vzetí muže do vazby, o čemž bude rozhodovat soud,“ informoval mluvčí krajského ředitelství policie Daněk.