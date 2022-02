K tomu, co odehrálo, policejní mluvčí Pavel Truxa uvedl, že obchod nejprve navštívil jeden muž a po chvíli se objevil druhý; i když však přišli každý zvlášť, zjevně měli naplánovanou společnou akci. To se projevilo ve chvíli, kdy si první z příchozích vyžádal asistenci prodavačky v zadní části prodejny, kde se dožadoval ukázky zboží. „V tu dobu se další muž začal dobývat do pokladny. Žena si incidentu všimla, proto ji jeden z mužů chytil pod krkem, přimáčkl ji ke zdi a vyhrožoval, že ji zabije, pokud jim celou věc bude chtít překazit. Když druhý muž z kasy vybral hotovost, oba utekli,“ přiblížil Truxa okolnosti přepadení i jeho průběh. Připomněl i výši škody: pachatelé si z prodejny odnesli 48 tisíc korun.

Žena, které vyvázla bez zranění, sledovala, jak oba nastupují do auta a odjíždějí. Protože si zaznamenala registrační značku, přivolaní policisté měli záhy jasno: tohle auto už je v pátrací evidenci: v souvislosti s jinou trestnou činností. „Policisté okamžitě začali po vozidle pátrat a mapovat trasu jeho újezdu,“ konstatoval Truxa.

Nabídl i výsledek: auto se podařilo najít až v Praze. To už ale, jak se následně ukázalo, na místě spolujezdce neseděl spolupachatel z Neratovic; řidič ho cestou stačil „vyměnit“ za jiného muže. I ten ale následně měl policistům co vysvětlovat. „Policisté podezřelého muže zadrželi – a druhého si převzali pražští kolegové, protože má mít na svědomí trestnou činnost na území hlavního města,“ konstatoval Truxa.

Jeden z podezřelých, kteří se měli zúčastnit neratovické loupeže, nicméně stéle chybí. Zatímco zadržený řidič – ukázalo se, že jde o 34letého cizince – hned v sobotu vyslechl obvinění a v pondělí ho soud poslal do vazby, jeho údajný kumpán zůstává zatím neznámý. Dopadený muž ho neprozradil; vlastně s policisty nespolupracoval vůbec.

Vedle loupeže byl cizinec obviněn rovněž z krádeže. To souvisí s jiným skutkem, spáchaným již před několika měsíci. Tehdy se prý vloupal do auta a ukradl z něj notebook – kořist ale nezískal. „U vozidla potkal majitele vozidla a notebooku, který ho konfrontoval – a on mu věci vydal,“ vysvětil Truxa, co se tehdy odehrálo.