Praha - Čtyři loupežná přepadení má podle policie na svědomí zatím neznámý lupič, který od února řádí v metropoli a v jejím okolí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Udeřil 21. února v Buštěhradu, 12. března v Praze 5, 28. března ve Všechromech a 11. dubna ve Velkých Popovicích. Vcelku nenápadný obtloustlý muž kolem čtyřicítky se vždy choval jako běžný zákazník. Alespoň zpočátku. Natankoval pohonné hmoty – a pak od stojanu vyrazil pokladně. Neměl však v úmyslu platit, ale naopak brát. „Dej sem všechny peníze,“ slyšela pokladní při pražském přepadení. To, že nejde o hloupý žert, dokazoval revolver, který pachatel držel v ruce. Odnesl si tehdy částku v řádu desítek tisíc korun; celkem už se obohatil o bezmála dvě stě tisíc.

Podle podobného scénáře se odehrála i ostatní přepadení. Ve všech případech pachatel přijel k čerpacím stanicím stejným autem, modrým vozem Kia Sephia GTX opatřeným kradenou poznávací značkou. Lupič tedy očividně počítal s tím, že jeho jednání zaznamenají bezpečnostní kamery, jimiž jsou benzinky vybaveny. Zatím si ale počíná jako nepolapitelný. A skutečně se mu daří unikat, i když po něm pátrají středočeští kriminalisté i jejich kolegové z hlavního města. Policisté by mu ale rádi jeho lupičské rejdy zarazili a dostali ho do míst, kde pohonné hmoty nebude potřebovat. Vyšetřovatelé proto přivítají jakékoli informace, které by pomohly k vypátrání pachatele. Občané mohou zatelefonovat na číslo 974 852 101, lze také využít bezplatnou linku tísňového volání 158.