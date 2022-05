Událost se stala v úterý 26. dubna krátce po 14. hodině odpoledne. Policistům se podezřelého podařilo zadržet do jednoho dne od loupeže. Kriminalisté jej vypátrali díky kamerovým záznamům z provozovny. „Na základě získaných informací zmapovali jeho pohyb, a to až do Kolína, kde nasedl do vozidla taxislužby a nechal se odvézt do Pardubic. Zde využil vlakového spojení a pokračoval dál do Olomouce, kde navštívil nejbližší night club. V podniku nechal v průběhu noci celý lup a ráno odešel na ubytovnu, ze které si ho poté policisté ‚vyzvedli‘,“ popsal mluvčí policie Richard Hrdina.