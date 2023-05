Tresty za brutální vraždu spáchanou loni na samém sklonku letních prázdnin ve vsi Dřetovice, kde byl za obzvlášť trýznivých okolností v noci ubodán ve svém domku 62letý muž, rozdal v pátek 28. dubna Krajský soud v Praze. Dva mladíky z Kladenska posílá – zatím nepravomocně – do věznice s nejpřísnějším výchovným režimem. Mezi ty nejotrlejší kriminálníky.

Krajský soud v Praze začal řešit kauzu loňské „marihuanové vraždy“ na Kladensku | Video: Milan Holakovský

Na 17,5 roku poslal do věznice se zvýšenou ostrahou 19letého Jakuba D. ze Stehelčevsi, který se přiznal, že pod vlivem alkoholu a drog společně s kamarádem vyrazili krást do domu, kam si on chodil kupovat konopí ke kouření. Když ho 62letý majitel, kterého vyrušil při sledování televize, přistihl, zasadil mu nožem 45 ran; zranění na rukou dokládají, že napadený velice usilovně bojoval o život.

Vrah, jenž sám sebe označil za hyenu, jíž v té chvíli nešlo o nic jiného než o peníze, mu ale nedal šanci. Po řádění, jež podle znalce trvalo nejméně deset minut a bylo spojeno s bolestí „za hranicí snesitelnosti“, mu nožem s 18centimetrovou čepelí podřízl krk.

Jen o pár měsíců staršímu Filipovi Č., který byl na místě společně s hlavním pachatelem (a také strůjcem samotného nápadu, že se půjde krást), avšak na krvavém činu se nepodílel, uložil soud 13letý trest; rovněž ve věznici s ostrahou. I on je podle slov předsedy senátu Jiřího Wažika odsouzen jako spolupachatel vraždy. Byl si vědom, čeho se kamarád dopouští, a nijak nezasáhl; jen přihlížel (nebo přinejmenším naslouchal). „Neučinil nic, aby útok zastavil či zvrátil,“ konstatoval soudce. Naopak zůstal na místě, sledoval dění, vyčkával – a pak pokračoval ve vykrádání domu.

Oba byli podle závěrů trestního senátu už na počátku srozuměni s tím, že se s poškozeným mohou na místě činu potkat. A vybavili se loveckým nožem i plynovou pistolí schopnou způsobit vážné zranění – přičemž se ani v jednací síni netajili odhodláním zbraně použít. Byť vraždit zřejmě nebylo původním úmyslem: majitele spíš chtěli při setkání zastrašit. To, k čemu nakonec došlo, byl podle soudu „exces Jakuba D. z předchozí domluvy“.

Věc ještě posoudí vrchní soud

Zatím nepravomocný verdikt obsahuje také ustanovení o odškodnění nemajetkové újmy. Dvěma dcerám oběti má Jakub D. zaplatit po 500 tisících korun, Filip Č. má každé uhradit po 250 tisících; i v tomto případě soud přihlédl k rozdílné míře zavinění. Jakub D. se má také podrobit ambulantnímu protialkoholnímu a protitoxikomanickému léčení. V ambulantní formě proto, aby léčbu mohl zahájit již ve výkonu trestu (naopak k ústavní léčbě by mohl nastoupit až po propuštění z vězení). Má také uhradit zdravotní pojišťovně oběti částku 10 684 Kč.

K výši trestů soudce Wažik uvedl, že za loupežnou vraždu byli oba obžalovaní ohroženi trestní sazbou v rozpětí 15–20 let odnětí svobody. V rámci porovnání s jinými obdobnými skutky a také s přihlédnutím k polehčujícím okolnostem se senát u Jakuba D. rozhodl pro trest v polovině sazby. Jako polehčující okolnosti obhájce Jaroslav Ortman nabídl zejména doznání, lítost, věk blízký věku mladistvého a dosud žádný trest; ba ani řešení přestupku. Pro spoluobžalovaného se z pohledu jeho podílu na projednávaném skutku sazba stanovená trestním zákoníkem jevila příliš přísná. Soud proto rozhodl o vyměření trestu pod její spodní hranicí (šel níž o dva roky).

Případ ale ještě bude posuzovat Vrchní soud v Praze. Filip Č., jenž účast na vraždě odmítá a hlásí se k tomu, že on spáchal jen krádež a porušování domovní svobody, podal odvolání přímo v jednací síni. Všichni ostatní účastníci si ponechali lhůtu a budou se rozhodovat až po doručení písemného odůvodnění rozsudku.

Kořist v hodnotě pár desítek tisíc

Mladíci s kuklami na hlavách a vybavení gumotextilními rukavicemi, kteří se do domku vloupali 31. srpna 2022 zhruba půl hodiny před půlnocí, ačkoli viděli, že se uvnitř svítí (takže museli předpokládat, že je někdo doma), si jako kořist odnesli nejméně 30 tisíc korun, které si hned po činu rozdělili. Dále ukradli dvě světla z pěstírny marihuany v hodnotě 50 tisíc. Zvládali se tvářit nevinně až do počátku října, kdy se je podařilo dopadnout; Jakub D. pak začal s policií příkladně spolupracovat. Od té doby pobývají v ruzyňské vazební věznici. Tam také zůstanou až do rozhodnutí odvolacího senátu.

„To, co jsem udělal, je to nejhorší, co jsem udělat mohl,“ řekl v pátek u soudu Jakub D. „Nedovedu si představit, jakou bolest musela prožívat rodina poškozeného,“ uvedl v závěrečné řeči s tím, že svého činu lituje. „To, co jsem udělal, jsem udělal pod vlivem návykových látek. Už s drogami nechci mít nic společného. Otočilo mi to život vzhůru nohama a uvědomil jsem si, že musím přestat,“ konstatoval s omluvou „všem, kterým jsem trestným činem ublížil“.