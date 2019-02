Lotyška Jevgenija Stepanová se u pražského městského soudu zpovídá z napadení svého krajana. Na útok v pražské ubytovně si nepamatuje, i když připustila, že svému o generaci mladšímu krajanovi způsobila smrtelná bodná poranění. Tvrdí však, že ji muž předtím ohrožoval.

Nůž. Ilustrační foto. | Foto: Městská policie Praha

Žena byla souzena už před tím ve své domovině a to za ublížení na zdraví s následkem smrti. Incident se odehrál na konci loňského srpna v ubytovně v Libuši. Žena si sem zhruba měsíc před tím, než se to stalo, přestěhovala svého třiačtyřicetiletého kolegu z brigády.

Zemřel na operačním sále

Podle obžaloby popíjeli alkohol a pohádali se. Žena pak muže několikrát bodla velkým kuchyňským nožem a mlátila ho prázdnými lahvemi od vodky. Muž sice stihl dojít před ubytovnu a počkat na lékařskou pomoc, zemřel ale na operačním sále.

„Držel mě za vlasy, všimla jsem si, že do ruky bere nůž. Víc nic nevím,“ řekla Lotyška u soudu. V krvi měla 2,34 promile alkoholu. Soudu tvrdila, že v Česku před tím vůbec nepila. Muž byl prý jejím známým, byl ve věku jejich dětí a chovala se k němu jako k synovi. Později zjistila, že se jí ztrácejí peníze. Když se ho na to ptala, jeho chování se změnilo. Ženě hrozí za vraždu deset až 18 let.