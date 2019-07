Řád maltézských rytířů, vlastník Lennonovy zdi na pražské Kampě, podal trestní oznámení kvůli nelegálnímu sprejerství. Duchovní řád tvrdí, že průvodci některých organizovaných skupin rozdávají na místě spreje zahraničním turistům, kteří pak na zeď kreslí nesmyslné či sprosté nápisy a symboly. Sdělila to Hedvika Čepelová z agentury AMI Communications, která řád mediálně zastupuje. Praha 1 chystá kampaň, která má turisty upozornit na chování, jímž mohou místní obyvatele obtěžovat, uvedla mluvčí radnice Kateřina Písačková.

Trestní oznámení pro podezření z porušování majetkových práv podal právní zástupce řádu počátkem července, a to na neznámou osobu. "Jsme nešťastní z toho, co se v posledních měsících kolem Lennonovy zdi děje. Původně magické místo ničí vandalové, kteří čmárají na zeď nesmysly a často i sprostoty. Chceme s tím něco udělat. Během léta představíme koncept, jak zeď vrátit do důstojného stavu," uvedl k tomu kancléř českého velkopřevorství řádu Johannes Lobkowicz.