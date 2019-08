„Čimická v protisměru. Vohrožuje tady provoz! Vohrožuje provoz, jo? Vyhrožuje provoz. Jede tak sto padesát v protisměru, vohrožuje provoz. Zase protisměr, zase protisměr. Jede protisměrem pořád. Je to fakt nebezpečný, fakt strašně nebezpečný! Letí jako prase,“ varoval ve vysílačce jeden z členů policejní posádky, která ujíždějící motocykl pronásledovala, kolegy.

„Bezohledně ujížděl přes chodníky, parky, sídliště i v protisměrech, kdy jel rychlostí přes 140 km/h a ohrožoval všechny kolem sebe,“ popsal v tiskové zprávě mluvčí pražské policie Jan Daněk chování třicetiletého muže. Na zveřejněném videu je vidět, že v nočním provozu sice moc ostatních aut nejezdilo a chodci cestou nebyli žádní, jednou motorkář s policisty za zády těsně minul autobus městské hromadné dopravy.

Po pár minutách a několika ujetých kilometrech pronásledování skončila v parku v Čimicích. Muž motorku položil na zem a policistům se vzdal. V tu chvíli už v okolí bylo několik dalších policejních hlídek, které měly celou dobu přehled o trase. „Bylo jen otázkou času, kdy motorku zastaví,“ poznamenal mluvčí Daněk.

Podle Daňka policisté zjistili, že motorkář jim ujížděl kvůli tomu, že byl pod vlivem pervitinu, navíc nikdy nevlastnil řidičské oprávnění. „Muž skončil na policejním oddělení a nyní je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí až jeden rok odnětí svobody,“ dodal policejní mluvčí s tím, že trestní stíhání se může rozšířit o trestný čin obecné ohrožení. Pak by zdrogovaný muž mohl jít do vězení až na osm let.