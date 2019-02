Vrchní soud v Praze dnes potvrdil zářijový rozsudek prvoinstančního soudu, který poslal lékaře Vladimíra Mikuše na 14 let do vězení. Podle verdiktu Mikuš zavraždil svou milenku Marcelu Sekáčovou.

Rozhodnutí zatím nenabylo právní moci. Mikušova obhajoba se může dovolat k Nejvyššímu soudu.

Žaloba pro odsouzeného požadovala výjimečný trest. Způsob vraždy totiž označila za zvlášť zavrženíhodný. Žena se podle odborného lékařského posudku pomalu udusila.

Mikuš svou oběť nejprve omráčil výstřelem z plynové pistole. Svázal ji ruce a nohy, přelepil ústa i nos a nakonec ji na hlavu nasadil igelitový pytel. Její tělo uložil do bedny, kterou zatížil kameny a hodil do orlické přehrady.

Její tělo vyplavalo krátce poté, co byl Mikuš v souvislosti se zmizením Sekáčové nepravomocně odsouzen na šest let do vězení za ublížení na zdraví s následkem smrti. V době vynesení tohoto rozsudku totiž policisté nebyli schopni najít tělo oběti.