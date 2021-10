/VIDEO, FOTOGALERIE/ Zatímco lékař operoval na sále Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, někdo se vloupal do jeho tamějšího pokoje a ukradl mu notebook, peněženku s doklady, platební karty a finanční hotovost. Způsobil mu tak škodu přes 20 tisíc korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.