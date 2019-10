Dalším případem podvodného jednání na internetové seznamce se zabývají pražští policisté. Vše začalo zcela běžně. Žena z Prahy se zahleděla do neznámého muže. Ten se prezentoval jako pilot dopravních letadel žijící v Americe.

Podvodník se vydával za pilota. | Foto: Policie ČR

Po několika týdnech komunikace a několika videohovorech dostal pilot nápad, že by za svou láskou mohl přiletět do Prahy. Jenže James Greg, jak se ženě představil, neměl na tento výlet dostatek peněz. Proto požádal, jestli by mu na účet neposlala 1000 dolarů, což se také následně stalo.