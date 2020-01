VIDEO: Policie zveřejnila záznamy z vykrádání domů u Prahy

Nejprve setkání starostů a dalších představitelů radnic s policií, poté tisková konference policejních představitelů – a večer ještě setkání policistů a strážníků s občany. V pořadí už druhé. To vše se v pondělí odehrávalo v Jesenici na Praze-západ, a to to se společným tématem.

Záznam z kamerového systému - série vloupání do rodinných domků. | Video: Policie ČR