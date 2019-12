Kvůli marihuanovým rejdům stíhá policie pět lidí

/VIDEO/ Z pěti lidí, kteří si podle zjištění středočeských kriminalistů vydělávali na obživu pěstováním marihuany, má aktuálně čtveřice postaráno o živobytí na státní útraty. Byť je to k jejich nelibosti: střechu nad hlavou i s plnou penzí jim zajišťuje pobyt v cele vazební věznice. Navíc s nepříliš optimistickým výhledem: v případě uznání viny soudem by se pobyt za mřížemi mohl protáhnout až na deset let.

Středočeští kriminalisté pozatýkali pěstitele konopí. | Foto: repro youtube.com