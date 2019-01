Krvavý útok na dva lidi u Národního divadla zůstává nepotrestán

Praha - Bez trestu - a navíc s vyzněním do vytracena. Tak skončila kauza pořezání dvou lidí v samotném centru Prahy, která loni na jaře šokovala veřejnost nejen v metropoli. Změnit by se to mohlo jedině v případě, že by kriminalisté získali nové informace, na jejichž základě by vypátrali nového podezřelého - a podařilo se získat dostatek důkazů opravňujících k tomu postavit ho před soud.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Muž, kterého z tohoto zločinu vinili původně, avšak Městský soud v Praze ho pro nedostatek důkazů zprostil obžaloby (nicméně měl ještě věc znovu projednat s novým posouzením důkazů) už je mimo dosah světské spravedlnosti. Slovák, který žil v Praze jako bezdomovec, 56letý recidivista Július G., před měsícem zemřel ve vězeňské nemocnici na Pankráci. Městský soud v Praze proto jeho stíhání zastavil. Obětí napadení, kdy se útočník nečekaně a bez zjevného důvodu vrhl na své oběti s nožem nebo podobným ostrým nástrojem v ruce, se stali 26. dubna tehdy 29letá Češka a její o 33 let starší kolega a přítel z Itálie. Kamerové záznamy ukázaly, že pár procházející se v centru metropole útočník nějakou dobu sledoval, načež zaútočil na Národní třídě u Nové scény Národního divadla. Muži rozpáral tvář, když jedna ze tří řezných ran, které mu způsobil, byla osm centimetrů dlouhá a velmi hluboká, ženu řízl pod bradou. Poté utekl. Záznamy kamer zachytily jeho počínání – nejsou ale dostatečně zřetelné, aby umožňovaly bezpečné rozpoznání konkrétní osoby. Přesto čtvrt roku po krvavém činu pomohly k zadržení Júlia G. Podle pátrací relace zveřejněné v televizi svědkyně upozornila policie na muže, který u Národního divadla vybíral odpadkové koše. Zproštěn obžaloby Július G., v minulosti opakovaně stíhaný pro trestné činy násilného charakteru a nerozpakující se vystupovat agresivně i po svém zadržení, se k tomuto skutku nepřiznal. Trval na tom, že na místě činu v daném čase vůbec nebyl. Před Městským soudem v Praze stanul již v březnu, kdy ho senát Hany Hrnčířové zprostil obžaloby. Chybí přímé důkazy i ucelený řetězec důkazů nepřímých, který by umožňoval rozhodnout o vině obžalovaného bez pochybností, vysvětlila soudkyně. A pochybnosti soud měl: kamerové záznamy sice nebyly dost zřetelné pro přesnou identifikaci osoby, nicméně výška podezřelého zachyceného na záznamech podle antropologického posudku neodpovídala postavě obžalovaného; navíc neseděly ani testy DNA z rozborů biologického materiálu, který pachatel zanechal na místě činu. Spolehlivě ho nepoznali ani svědci při policejní rekognici. Vazebně stíhaný cizinec byl po vynesení zprošťujícího verdiktu propuštěn na svobodu, Poté, co se státní zastupitelství u odvolacího senátu domohlo toho, že případ má být znovu projednán, však v září putoval znovu do vazby – kvůli obavě, že by se mohl skrývat a mařit tak soudní jednání. Za mřížemi už ale nepobyl ani dva měsíce. Kvůli velmi vážnému zdravotnímu stavu, vylučujícím zahájení soudního jednání, se ocitl ve vězeňské nemocnici, kde 30. října následkům svého onemocnění podlehl. Čtěte také: Z pořezání dvojice v centru Prahy je podezřelý bezdomovec

Autor: Milan Holakovský