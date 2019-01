Praha - Zabiju tě, vykřikoval podle zjištění kriminalistů 51letý Štefan N., který se od pondělka měl před Městským soudem v Praze zpovídat z pokusu o dvojnásobnou vraždu. Proces ale začne až ve druhé polovině ledna.

Předsedovi senátu Jiřímu Říhovi nezbylo než projednávání kauzy odročit, jelikož předvolánka k hlavnímu líčení se vazebně stíhanému obžalovanému dostala do ruky pozdě. Ten trval na svém zákonném nároku na pětidenní přípravu na hlavní líčení, k dispozici měl o den méně.

Obžalovaným je muž, který 18. července řádil ve vestibulu stanice metra Kačerov. Vydal se tam za bývalou manželkou, která pracovala jako dozorčí, a vzal si sebou dva kuchyňské nože. Podle zjištění kriminalistů dával hlasitě najevo své úmysly skoncovat spory jednou provždy, když ženu popadl za krk a snažil se ji vytáhnout okénkem z kukaně.

Napadené se podařilo uniknout, což však násilníka nezklidnilo. Vykopl skleněnou výplň dveří a vnikl do míst, kam je zakázán vstup osobám, které nevykonávají službu ani dozor. Tam podle obžaloby napadl a vážně pobodal dalšího zaměstnance, který přispěchal ženě na pomoc; toho zachránila neodkladná operace.

Pokud by byl obžalovaný uznán vinným, hrozí mu pobyt ve vězení od 15 do 20 let nebo i trest výjimečný.