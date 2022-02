Z potyčky pachatel sice vyšel vítězně a z místa utekl, krátce před příjezdem policejních hlídek. Na místě však zanechal nejen většinu svého lupu, ale i svojí bundu, včetně klíčů od bytu. Vedle kamerových záznamů, tak k jeho usvědčení napomohly i zajištěné klíče, které pasovaly do vstupních dveří domu i bytu, kde v tu dobu přebýval. Dále se muž specializoval na krádeže věcí z drogérií, kde se na místo činu vracel opakovaně, klidně i pár minut od prvního úlovku.

Zloději se zaměřili na garáže: odnesli si s sebou skútr i stavební nářadí

Ani sdělení obvinění z uvedených činů, muže nevedlo k jeho nápravě a jeho další řádění ukončilo až jeho zadržení realizované kriminalisty z Prahy III. Z policejní služebny po všech potřebných úkonech tak putoval rovnou do vězení.

„Ubytováním“ pachatele do věznice však pro kriminalisty z „aut“ případ neskončil. Prověřováním dalších skutků zjistili, že jim figuruje ještě v dalších případech. Jako hlavní podezřelý jim například figuroval v případu vyloupeného pekárenského vozu, nebo vloupání do vozidla Škoda, na které si sebou vzal posilu v ženském podání. Z interiéru vozu společně odcizili tolik věcí, že měli co dělat, aby vše z místa odnesli.

Muž chtěl ukrást dvě teplákové soupravy, ve vězení může strávit i tři roky

„Bohužel pro ženu, spolupachatelku, která se při činu maskovala respirátorem, byla i přesto policisty ztotožněna. Kriminalisté následně podezřelou, která byla v celostátním pátrání z důvodu nenastoupení do výkonu trestu vypátrali a eskortovali do jedné z pražských věznic," uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Čtyřiačtyřicetiletý muž byl již Obvodním soudem pro Prahu 8 uznán vinným zatím v případě třech skutků krádeží, za které byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v délce jeden rok nepodmíněně. „Za ostatní majetkovou trestnou činnost hrozí čtyřiačtyřicetiletému muži a jeho o čtrnáct let mladší kamarádce, v případě odsouzení, až tříletý pobyt za mřížemi," dodala Siřišťová.