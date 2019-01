Praha – Inspiraci z mnohem rozsáhlejších skutků svých předchůdců, kteří také udeřili uprostřed nejbujnějších silvestrovsko-novoročních oslav, zřejmě čerpali zatím neznámí pachatelé, které od prvních minut nového roku hledají pražští policisté.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kosík

Zloději, kteří navštívili starožitnictví se zastavárnou zlata a stříbra v Ječné ulici v centru metropole, zjevně spoléhali na to, že ve všudypřítomném rachotu pyrotechniky zaniknou zvuky vloupání. Rozbili tedy sklo výlohy a vnikli do provozovny, odkud si zřejmě odnesli šperky za desetitisíce korun. S kořistí se jim podařilo zmizet, třebaže počínání zlodějů neuniklo pozornosti všímavého svědka, který přivolal policii.



Podle jeho postřehů se na místě nacházely čtyři osoby, které se snažily maskovat. Je pravděpodobné, že vyrušení zloději se z místa činu vytratili dřív, než stačili dokončit své původní plány. Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na 30 tisíc korun; nemalou měrou se na této částce podílí i poničení provozovny.

Novoroční požár si vyžádal lidský životLidský život si v pátek vyžádal požár na Černém Mostě v Praze. Tělo zesnulého našli hasiči, kteří dopoledne přijeli likvidovat plameny v jednom z bytů paneláku v Cíglerově ulici. Hasit oheň ale nemuseli. Požár samovolně uhasl ještě před jejich příjezdem, a tak jen odvětrávali zakouřený prostor. V okolí se objevily spekulace, zda starší muž třeba kouřil v křesle a ve spánku se udusil zplodinami hoření, či naopak požáru předcházely zdravotní problémy.



Na počátku zkoumání všech okolností případu ale nelze vyloučit ani další eventuality, jež by alespoň teoreticky mohly přicházet v úvahu – například že se pomocí ohně snažil zametat stopy pachatel násilného trestného činu. Veškeré okolnosti požáru včetně objasnění příčin jeho vzniku zůstávají předmětem šetření. Cenné informace by měly poskytnout výsledky pitvy.

Novoroční smrt měla na svědomí snaha vlézt do bytuOkolnosti úmrtí prozatím neznámého muže šetří od pátku pražští policisté. Obyvatelé domu v Janovského ulici v Holešovicích je přivolali kvůli nálezu nehybného těla ve vnitrobloku. Šetření ukázalo, že muž, kterého většina místních jako souseda ani neznala, zřejmě zemřel poté, co si nešťastnou náhodou zabouchl dveře – a kvůli tomu se podle všeho snažil přelézt do bytu po římse. Slabá opora ale povolila a on se zřítil na zem. Utrpěl zranění, kterým na místě podlehl.