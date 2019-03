Potřeboval se někde vyspat, tak si ustlal v cizím autě

Když v Hostinského ulici v Praze 5 přišel v sobotu kolem 5. hodiny ranní muž ke svému autu, nestačil se divit. Dveře byly otevřené, věci z vozu rozházené kolem a na sedadle řidiče spal s kapucí na hlavě neznámý mladík. Po oznámenína linku 156 byla na místo vyslána hlídka městské policie. Strážníci mladíka probudili, vyzvali k vystoupení z vozidla a žádali vysvětlení jeho chování. Ten uvedl, že procházel ulicí, byla mu zima a potřeboval se někde vyspat, tak vnikl do vozidla. Požadované doklady u sebe neměl, osobní údaje uvedl ústně. Hlídka 19letého mladíka omezila na osobní svobodě a předala státním kolegům.

Narazil do přecházející ženy a ujel

Na ženu sraženou osobním vozem upozornila pěší hlídku městské policie v Nádražní ulici v Praze 5 svědkyně události. Řidič osobního vozidla tmavě zelené barvy měl do ženy narazit, když přecházela vozovku a ujet. Starší paní si stěžovala na bolest kolene, byla rozrušená, bez dalších viditelných zranění. V okamžiku příchodu strážníků seděla na lavičce a čekala na přivolanou záchrannou službu. Hlídka na místě ztotožnila oznamovatelku i další svědky, zajistila místo události a případ předala k dalšímu šetření celorepublikové policii. Zraněnou si převzala do péče záchranná služba.

Strážníci nalezli pohřešovanou seniorku

V neděli večer byla na zastávce autobusu objevena starší zmatená žena, která nedokázala najít cestu domů. Hlídce městské policie dezorientovaná seniorka uvedla, že se vrací z výletu a nemá u sebe žádné doklady. V průběhu prokazování totožnosti bylo zjištěno, že se jedná o 88letou seniorku, která je v databázi celostátně hledaných osob. Z tohoto důvodu byla převezena na místní oddělení Policie ČR k dalšímu opatření.