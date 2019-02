Praha - Dopadnout krátce po činu muže podezřelého z krádeže se v pátek v noci podařilo příslušníkům městské policie na Letišti Václava Havla Praha. Na to, že v jedné z příletových hal vykradl pachatel odložený batoh, upozornili strážníky policisté, jimž byla událost ohlášena.

Operátorům městské policie se z kamerového záznamu podařilo získat popis podezřelého – a následně nalezli i jeho samotného. Ke krádeži peněženky se dotyčný přiznal; peněženku se pak také podařilo najít odhozenou v křoví.

Na opilého řidiče upozornilo rozbité světloOdhalit půlnočního řidiče, který uprostřed víkendu klidně jezdil metropolí pod vlivem alkoholu, se podařilo ve Stodůlkách hlídce pražských strážníků. Ta si všimla auta s rozbitým zadním světlem, které projíždělo Jeremiášovou ulicí. Poté, co se vozidlo podařilo zastavit v nedaleké ulici Na Výrovně, si strážníci chtěli na světlo pořádně posvítit – místo toho si ale „posvítili" na šoféra. Sotva totiž začal mluvit, táhl z něho alkohol. Podezření potvrdila dechová zkouška s výsledkem ne zrovna skromným: 1,72 promile. Dotyčný se tak rázem stal podezřelým z trestného činu – konkrétně z pohrožení pod vlivem návykové látky.

Agresivního mladíka zpacifikovali silouKe rvačce v Letňanech byli v noci na pondělí přivoláni pražští strážníci. Do Tupolevovy ulice hlídka dorazila ve chvíli, kdy už bylo po bitvě – zjevně ale ještě nikoli dobojováno. Na trávníku bezvládně ležel zraněný muž, který nereagoval na oslovení – a kolem se pohybovala skupinka povykujících mladíků, vykřikujících nadávky a výhrůžky. Po jednom z těch nejagresivnějších, vysvlečeném do půl těla, chtěla hlídka doklady, protože narušoval veřejná pořádek – dotyčný ale začal hlídku napadat. Zpacifikován musel být silou a zklidněn pomocí pout. Následně si ho odvezli policisté, kteří okolnosti incidentu dále zkoumají. Pro zraněného muže musela přijet sanitka.

Osamělé dítě volalo o pomocSociálka se nyní zajímá o ženu žijící v pražských Košířích, v jejímž bytě zasahovali ve čtvrtek večer pražští policisté. Podle slov Tomáše Hulana z ředitelství pražské policie, který v pondělí o případu informoval, se nejprve na místo sjely desítky mužů a žen v uniformách v očekávání pátrací akce. Všímavý občan totiž v osm hodin večer volal na linku 158, že z lesíka nedaleko Houdovy ulice slyší dětské volání o pomoc.



Ukázalo se ale, že hlas vychází z nedalekého bytu. V něm matka nechala několik hodin samotného sedmiletého chlapce. Když se kolem deváté vrátila, absolvovala test na drogy – s pozitivním výsledkem. „Navíc domácnost byla – slušně řečeno – ve velice nevyhovujícím stavu pro výchovu potomka," poznamenal Hulan. Chlapec ihned putoval do péče babičky.

Za útok nožem dostal cizinec deset letDeset let vězení – a následně vyhoštění. Takový verdikt – zatím nepravomocný – vyslechl v pondělí u Městského soudu v Praze 40letý stavební dělník z Ukrajiny Volodimir T. podle verdiktu to byl on, kdo loni 2. prosince po práci zaútočil nožem na mladého hlídače, který na noc tak jako jindy přišel vystřídat zedníky, aby střežil střežit staveniště rekonstruovaného domu na Újezdě.



„Neudělal jsem to, ale nemohu to dokázat," snažil se obžalovaný přesvědčovat trestní senát. Marně. Soud se ztotožnil s obžalobou, podle níž se strhla hádka, během níž cizinec zaútočil nožem. Na skutku se měl podepsat alkohol; vodka se na stavbě pila po litrech.