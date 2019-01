Praha - Okolnostmi partnerské roztržky, která se neobešla bez účasti záchranářů, se od noci na neděli zabývají pražští policisté. Sanitka byla volána dvě hodiny před půlnocí do ulice Pod Žvahovem v Hlubočepích, kde při hádce popíjejících partnerů utrpěl muž zranění nožem, který podle všeho držela v té chvíli v ruce jeho družka.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Pacienta zdravotníci transportovali do nemocnice; zranění, které utrpěl, by nicméně nemělo být vážné. Protože oba aktéři krvavé potyčky měli upito, s výslechy museli policisté počkat, až vystřízliví. Teprve pak by po vyhodnocení jejich oddělených výpovědí mělo být jasněji, co se odehrálo a za jakých okolností muž utrpěl zranění. Do objasnění pozadí události je předčasné nejen uvažovat o právní kvalifikaci případu, ale i hovořit o tom, kdo ze zúčastněných byl vlastně útočníkem a kdo obětí.

Nástupu za mříže se vyhýbal, už sedí v celeOdsouzeného muže, který se vyhýbal nástupu do vězení, dopadli v pátek dopoledne kriminalisté z odboru cíleného pátrání policejního prezidia v Mochově na Praze-východ. V sobotu o tomto úspěchu informoval David Schön z tiskového odboru prezidia. Zadržený měl nastoupit za mříže, aby si odpykal šestiletý trest vyměřený za sexuální delikt. Do věznice se ale nedostavil a o dopravu se mu museli postarat detektivové. „Zásah byl velmi rychlý - a páteční odpoledne už odsouzený muž trávil v jedné z pražských věznic," konstatoval Schön.

Uprchlík z Prahy se skrýval na jihu ČechVypátrat skrývajícího se mladíka z Prahy, který v hlavním městě utekl z výchovného ústavu, se na sklonku pracovního týdne podařilo jihočeské policii. Konkrétně policistům z Kaplice na Českokrumlovsku. Informoval o tom mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura. Mladík byl podle jeho slov zajištěn a převezen na obvodní oddělení, odkud následně putovalo vyrozumění na policii do metropole. „Po provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů za přítomnosti pracovníka městského úřadu si pro uvedeného přijeli pracovníci zařízení pro mládež," konstatoval Bajcura.