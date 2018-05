Krejčířova vila v Černošicích chátrá. Dům za 100 milionů stále nikdo nechce

Ani na třetí pokus se nepovedlo vydražit v elektronické aukci vilu v Černošicích v okrese Praha-Západ. Dům obýval gangster Radovan Krejčíř, který odtud také v červnu 2005 utekl policistům oknem záchodu. Exekutoři stanovili cenu na skoro 100 milionů korun. Žádný zájemce se však nepřihlásil.

"Už víme, že úterní dražba bude marná," sdělila Martina Houšková, mluvčí Exekutorské komory ČR, krátce před polednem Pražskému deníku.

Dražba na internetovém aukčním portálu byla vyhlášena na jedenáctou hodinu. Odhadní cena činila 97 290 000 korun, hodnota nejnižšího podání byla poloviční. Případný zájemce však musel složit 15 milionů korun jako dražební jistotu. Nemovitost v Černošicích se tak stala nejdražší stavbou, která se kdy ocitla v exekuční dražbě. Výtěžek z případného prodeje exekutoři plánují využít k umoření Krejčířova dluhu vůči firmě Frymis, kterou uprchlý podnikatel poškodil.

Jenže neplatilo do třetice všeho dobrého - luxusní sídlo je k mání už od roku 2010, po první neúspěšné dražbě tu druhou zrušila Krejčířova manželka Kateřina. Ta se pokoušela prokázat, že vila patří jí. Jenže soud její argumenty neuznal. Sám Krejčíř tvrdil, že si společné jmění rozdělili s chotí už v roce 1996.

Skanzen 90. let

Loni v únoru se přitom podařilo exekutorům vydražit alespoň menší černošickou vilu, kterou Radovan Krejčíř také vlastnil, za skoro 16 milionů korun. Přesto vítězná nabídka byla pod cenou o deset milionů.

Pořizovací cena té větší vily se pohybovala kolem 300 milionů korun. K vybavení by měly patřit třeba podzemní tajné prostory s maskovaným vstupem a klimatizované tak, aby ji nezasvěcený neobjevil ani termokamerou. Proslulé je obří akvárium, kde plaval žralok, když byl ještě Krejčíř pánem domu. Nechybí ani bázeny či sportoviště. Venkovní schodiště z mramoru vyšlo údajně na 40 milionů.

Ale postupem času se z černošické vily stává skanzen "divokých devadesátek". Odborníci na prodej nemovitostí upozorňují, že objekt bude potřebovat rekonstrukci.

To je mimochodem jasné každému, kdo se jde na Krejčířův dům podívat. U vstupní brány a garáží jsou vylomené zámky, bezpečností kamery někdo ukradl. Na dveřích visí jednoduchá cedule s nápisem: "Soukromý pozemek, zákaz vstupu, nebezpečí!"

Kromě zlodějů láká opuštěná vila s rozsáhlým pozemkem rovněž tzv. urbexery (lidi vyhledávající staré a nevyužívané budovy). Skupinka mladých youtuberů zde dokonce před časem pořídila video.

Co tedy bude se zabaveným Krejčířovým majetkem dál? "Plánujeme ještě jeden termín dražby," prozradila mluvčí exekutorů Houšková s tím, že by se mělo vše stihnout zhruba do půl roku. "Cena zůstane stejná," dodala.

Ovšem to může být velký problém. Dá se předpokládat, že také čtvrtý pokus bude neúspěšný. "Nechceme předbíhat," řekla Houšková. Řešením by bylo vypracování nového znaleckého posudku, který by velmi pravděpodobně cenu snížil. Jenže cílem exekutorů je pochopitelně nemovitost v Černošicích prodat za co nejvíc peněz kvůli věřitelům.

Bude Krejčíř vydán do Česka?

Nejistý je zatím také osud bývalého majitele. Radovan Krejčíř si odpykává v Jihoafrické republice trest 35 let vězení za obchodování s drogami a pokus o vraždu. O vydání do Česka, kde mu byl letos v březnu potvrzen patnáctiletý souhrnný trest například za tunelování podniku Čepro a přípravu vraždy celníka, rozhodne jihoafrický ministr spravedlnosti.

Existuje možnost, že by Krejčíř požádal o to, aby si své odseděl na Seychelách. Právě do ostrovního státu v Indickém oceánu uprchl před 13 lety z Černošic a stále vlastní jeho pas. V roce 2010 se pak pod falešnou identitou dostal do JAR. Tam pak pokračoval v mafiánské činnosti, za mřížemi strávil už pět let a z jeho kontroverzní osoby se v Jižní Africe stalo velké politické téma.