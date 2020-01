Podle některých obchodníků je však pokles pouze zdáním, protože prodejci už prý krádeže prakticky nechtějí hlásit. Vede je k tomu nejspíš zejména fakt, že viník většinou buď není nalezen, nebo je následně osvobozen.

„Naše dlouhodobé zkušenosti nám ukazují, že tyto trestné činy prakticky nemá smysl hlásit, což se pak odráží i na datech policie,“ sdělil předseda Družstva CBA Roman Mazák.

Když už podle Mazáka obchodník vloupání nahlásí, řeší se třeba i pět let. „A navíc často bez jakéhokoliv výsledku. Znamená to pro nás tolik zdlouhavého papírování a pracné agendy navíc, že ve finále jsou náklady vyšší než hodnota odcizené částky či zboží,“ upozornil předseda Družstva CBA.

Řetězec supermarketů a hypermarketů Tesco naproti tomu nevnímá akce lupičů jako zásadní ani sílící hrozbu. „Dlouhodobě jde o dva či tři případy za rok. Navíc se většinou jedná o loupeže u nájemců jako jsou prodejny tabáku nebo zlatnictví, kam se přes budovu Tesco zloději, například střechou, dostávají,“ uvedl za společnost Tesco její mluvčí Václav Koukolíček.

Jen málokdy zloděje dopadnou či odsoudí

Krádeže v prodejnách a kioscích trápí obchodníky zejména kvůli slabému podílu jejich vyřešení, což potvrzují i statistiky policie. Trestné činy krádeží totiž bývají v dlouhodobém horizontu objasněny zhruba pouze z jedné třetiny.

„Často se stává, že si oznamovatel není jist dobou či místem spáchání činu, což značně znesnadňuje objasňování daného případu. Jestliže máme k dispozici jen omezený počet informací a není se ‚čeho chytit‘ pak je velice obtížné pachatele vypátrat,“ uvedla k tématu vrchní komisařka z Policejního prezidia ČR Lenka Sikorová.

Podle Mazáka je situace v jeho oboru skoro beznadějná. „Za skoro třicet let působení v branži se nám nestalo, že by policie dopadla někoho, kdo vnikl do prodejny a vykradl ji. A podobně je tomu u krádeží zaměstnanců. Případ krádeže do dvou milionů korun jsme za posledních deset let nevyřešili ani jeden, a to jich bylo zhruba sto. I když se to dostalo k soudu, který pachatele třikrát odsoudil, ve finále ho osvobodil soud vrchní,“ dodal šéf Družstva CBA.

Kradou často lidá v exekuci

Velký problém z hlediska krádeží v prodejnách představují také exekuce. Podle obchodníků se totiž k těmto činům často uchylují právě lidé jimi zatížení. Usilovat o náhradu škody soudní či policejní cestou je tak pro prodejce zpravidla bezvýsledné.

Ačkoliv se obchodník proti krádeži může pojistit, neplatí to pro všechny případy. „Pokud zhřeší zaměstnanec, často jde o prostou krádež bez překonání překážky a pojištění se na ni nevztahuje. Něco jiného jsou případy, kdy zloděj silou překoná zabezpečení nebo vyhrožuje násilím,“ upřesnila mluvčí Direct pojišťovny Nela Maťašeje s dovětkem, že větší hrozbě vyloupení čelí obchody ve velkých městech a ty v osamocených lokalitách.