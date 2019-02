„To, co se událo v posledních dnech, se mi vrátilo mnohonásobně a v dobrém. Těžko se smiřuji s pocitem, že kolem nás chodí lidé, kteří páchají zlo - mnohdy bohužel diametrálně většího rozsahu než to, které postihlo mě,“ napsal Švehla na svůj facebookový profil. Svěřil se, že při cestách po hlavním městě se občas podezíravě koukal kolem sebe. Hledal kolo i zloděje.

„Ale musí to být všechno úplně jinak - ten pán nebo ta paní, kteří nás míjí - to jsou přeci Ježíškova vnoučata, kamarádi, přátelé, bližní, kteří pomáhají a konají dobro, protože to tak má být,“ pokračoval handicapovaný triatlonista. Na závěr dojatý Švehla poděkoval v havajštině: „Mahalo!“

Právě dobročinný projekt Českého rozhlasu s názvem Ježíškova vnoučata rozjel veřejné pátrání po ukradeném Švehlově speciálu, který vyjde zhruba na 200 tisíc korun. Lidé houfně sdíleli informace o případu také prostřednictvím facebookového profilu Pražského deníku. Policie sice koná, avšak handike se stále nenašel.

Zbyňku Švehlovi ukradli handbike., stojí 200 tisíc korun. Božena Jirků z @KontoBARIERY včera v naší reportáži odstartovala celonárodní sbírku. Paní Božena mi volala - vybralo se už 314 950 tisíc. Jste skvělí! pic.twitter.com/IuaZCnpyDZ — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) February 18, 2019

V neděli večer ovšem vyhlásila v České televizi Božena Jirků sbírku přes Konto Bariéry. A vybralo se už přes tři sta tisíc za necelých 48 hodin! Peníze pravděpodobně ještě přibývají. A budou přibývat. „Kdyby se přeci jen stal zázrak a mé staré dobré kolo se někde objevilo, nebudu toužit po novém a veškeré prostředky, které se prostřednictvím této sbírky vyberou, jistě dobře poslouží projektům Konta Bariéry,“ citoval úspěšného handicapovaného sportovce iRozhlas.cz.

Švehla pocítil v okolí obrovskou podporu a porozumění. A nejde jen o reakce na sociálních sítích. Spousta kamarádů mu slíbila zapůjčení handbiku tak, aby mohl trénovat, než bude mít nové kolo, pokud se nenajde to staré, jen pro sebe. „O novém kole vás budu informovat, první vyjížďka bude samozřejmě pro vás - nebo třeba i s vámi,“ slíbil okradený vozíčkář.