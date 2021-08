„Poté, co bez zaplacení prošel přes pokladní zónu, muže zastavil jeden ze zaměstnanců prodejny a vyzval jej, aby ho následoval do zázemí prodejny k vyřešení krádeže. Ten s ním nikam jít nechtěl, vydal dvě z odcizených věcí a dal se na útěk,“ popsal policejní mluvčí Richard Hrdina.

Zloděj ovšem měl po útěku stále v patách zaměstnance drogerie, který ho pronásledoval až do vestibulu metra na stanici Národní třída. „V momentě, kdy se k muži přiblížil se slovy, že zavolá policii, ten na něj vytáhl vystřelovací nůž s třiceticentimetrovým ostřím. Poté z místa utekl,“ uvedl mluvčí.

Zloděj je vysoký zhruba 180 centimetrů, střední postavy, ve věku kolem pětadvaceti let. „Vlasy měl upravené, na temeni hlavy svázané do culíku a na pravém předloktí má výrazné tetování v podobě náboženského symbolu,“ sdělil Richard Hrdina s tím, že muž je nebezpečný a může být ozbrojen. Lidé by se ho tedy neměli pokoušet zadržet sami. V současnosti zloději hrozí až osm let za mřížemi. Je podezřelý ze spáchání trestného činu vydírání.

„V případě jakýchkoliv informací o jeho pohybu, tyto prosím předávejte na linku 158, nebo se obraťte na kteroukoliv služebnu Policie ČR,“ dodal mluvčí.