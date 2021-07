K události došlo ve středu před čtrnácti dny na Smíchově. Místní policisté byli upozorněni svými kolegy, že v okolí jejich služebny by se mohla pohybovat kradená dodávka. Po obdržení zprávy muži zákona vyběhli ven, a to právě ve chvíli, kdy se před nimi podezřelé vozidlo objevilo.

Přijíždějící automobil ihned zastavili a pustili se do kontroly. Od té chvíle si museli připadat jako ve zlém policejním snu. To, že muž neměl doklady ani osobní, ani náležející k vozidlu, byl teprve začátek. Poté, co hříšník sdělil své nacionále, bylo lustrací zjištěno, že má dva platné zákazy řízení a dodávka je skutečně kradená.

To nejlepší na konec

Následoval orientační test, který prokázal, že jednatřicetiletý řidič se posilnil, jak také přiznal, pervitinem, který užívá pravidelně. Možná i z toho důvodu měl pro jistotu zásobu drogy po kapsách.

Zdroj: Policie ČR

Největší překvapení ovšem policisty čekalo na konec, kdy jim řidič vysvětlil, že byl právě na cestě k výslechu na jiné policejní oddělení, kam byl předvolán kvůli svým starším prohřeškům.

„Policisté muže na základě zjištěných skutečností na místě omezili na osobní svobodě a doprovodili ho necelých deset metrů na služebnu, kde si vyslechl obvinění,” řekl mluvčí pražské policie Richard Hrdina. „Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi,” dodal mluvčí.